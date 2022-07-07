фото из открытых источников
Политика , В мире
Премьер Британии Джонсон решил уйти в отставку – СМИ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Об этом сообщает BBC.

Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что "смена режима произошла", и секретарь кабинета министров "организует процесс" для избрания нового премьера.

Популярное

Все
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Технологии , В мире
Создана способная хранить тепло месяцами батарея из песка
Общество , Здравоохранение , В мире , COVID
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Политика , Кадровые назначения
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Политика
Мировые лидеры поздравляют Нурсултана Назарбаева с днем рож…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]