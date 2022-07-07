Премьер Британии Джонсон решил уйти в отставку – СМИ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Об этом сообщает BBC.

Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что "смена режима произошла", и секретарь кабинета министров "организует процесс" для избрания нового премьера.