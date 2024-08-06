Премьер-министр дал указания по новым первоклассникам

Бектенов подчеркнул, что больше внимания нужно уделить детям, ранее не посещавшим детские сады

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах организации приема детей в 1 класс и социальной поддержке уязвимых категорий школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Пороги казахстанских школ в новом учебном году впервые переступят 360 тыс. первоклассников. Олжас Бектенов подчеркнул, что необходим организованный процесс зачисления. Вместе с тем больше внимания нужно уделить детям, ранее не посещавшим детские сады. Для этого следует активизировать деятельность консультационных пунктов при дошкольных учреждениях.

«В преддверии нового учебного года необходимо оказать материальную и социальную помощь детям, нуждающимся в государственной поддержке. В текущем году для подготовки к школе более 500 тысяч детей из бюджета предусмотрено выделение свыше 22 млрд тенге. Акиматам необходимо своевременно направлять средства родителям для приобретения школьной формы и канцелярских товаров», – отметил Олжас Бектенов.

С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых категорий. Для организации бесплатного питания акиматами выделены необходимые средства.

Вместе с тем, в ряде школ Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей нет своих столовых. Олжас Бектенов поручил акиматам данных регионов взять на особый контроль вопросы качества питания и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Министру просвещения поручено контролировать вопросы полной обеспеченности учебниками всех школ.