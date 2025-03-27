Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий

Образование,Правительство
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В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр посетил «Высший колледж цветной металлургии», на примере которого проверил ход исполнения поручений главы государства по повышению качества подготовки рабочих специалистов и расширению взаимодействия с работодателями в рамках объявленного Года рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Олжасу Бектенову представили карту востребованных в промышленности региона навыков и компетенций будущих специалистов. Внимание уделено мерам поддержки молодых кадров, включая вопросы трудоустройства и обеспечения жильем. В рамках развития профессионального технического образования в области внедряется «Атлас новых профессий», создается «Альянс колледжей и компании ERG».

По поручению президента реализуется комплекс мер для стимулирования интереса молодежи к рабочим профессиям и повышения их престижа. Правительством запущена новая ипотечная программа "Наурыз жұмыскер", которая ориентирована на специалистов рабочих профессий в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и сфере водных ресурсов. По ней будут выданы 2 440 займов на 72 млрд тенге. Содействие в решении жилищных вопросов даст серьезный стимул обучаться на рабочие специальности.

Кроме того, объявлены масштабные проекты модернизации инфраструктуры, для реализации которых нужна молодежь, обладающая техническими знаниями и стремлением к совершенствованию.

Отмечена важность применения инноваций и цифровых решений. Министерству просвещения совместно с акиматами областей на основе опыта Павлодарской области поручено создать профильные «Альянсы колледжей и предприятий». Вместе с тем квалификации, разработанные в рамках «Атласа новых профессий» Павлодарской области, необходимо внести в Классификатор специальностей технического и профессионального, послесреднего образования для получения диплома по завершении обучения.

В ходе посещения колледжа студенты технических специальностей рассказали премьер-министру о выбранных профессиях, своих достижениях в учебе и планах на дальнейшее трудоустройство.

«Профессия токаря – одна из самых распространенных и востребованных в машиностроении. Мой брат поспособствовал тому, что я выбрал эту сферу деятельности, пробудил во мне интерес к ней. Я продолжу совершенствовать свои знания и навыки и планирую работать в производственной отрасли», — сообщил студент 2 курса по специальности «Токарное дело» Кайсар Даулетбаев.

Студент 2 курса по специальности «Электрооборудование» Александр Беляев рассказал о планах по участию в конкурсе WorldSkills.

«Я собрал схему подключения реверсивного управления электродвигателем: звезда-треугольник. Данная схема широко используется на металлургическом производстве в цехах погрузки-разгрузки сырья, сталеплавильных цехах, для запуска конвейеров, мельниц», — отметил учащийся.

Также были продемонстрированы работы студента 4 курса Ильи Горлова, который стал победителем конкурсов WorldSkills и ERG Skills.

#Бектенов #рабочие #профессии #ТиПО

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