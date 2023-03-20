Премьер поручил упростить порядок формирования электронной очереди на проезд через границу

Правительство, Транспорт, Технологии
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По его словам, к этой работе следует привлечь НПП «Атамекен», чтобы в результате процесс стал более прозрачным и эффективным.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Реализацию мер по повышению эффективности пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Данияр Жаналинов доложил, что в результате принятых мер за последнюю неделю была значительно увеличена пропускная способность пункта «Нур Жолы». В частности, за 19 марта из КНР в РК въехало более 680 грузовых транспортных средств (13 марта было порядка 150 ед.), а из РК в КНР – около 140 машин.

Фактическая очередь на границе снизилась с 300 ед. в первые дни до порядка 70 транспортных средств по состоянию на 20 марта. С казахстанской стороны в ней преимущественно стоят перевозчики, ожидающие получения китайских виз.

Премьер-министр отметил необходимость ускорить данный процесс при активном содействии Министерства иностранных дел, а также принять меры по упрощению допуска казахстанских компаний к международным перевозкам.

Вместе с тем Алихан Смаилов поручил пересмотреть подходы и оптимизировать порядок формирования электронной очереди на проезд через пограничные пункты пропуска.

По его словам, к этой работе следует привлечь НПП «Атамекен», чтобы в результате процесс стал более прозрачным и эффективным.

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