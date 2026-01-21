Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в реализацию поставленных Президентом задач в ходе Национального курултая будут приняты меры по реформированию механизма государственного финансирования образовательной сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

— Главой государства перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы, а также сформулировать четкие критерии финансирования. Министерству просвещения совместно с акиматами регионов поручаю ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах. Следует обеспечить государственное финансирование только тех частных школ, которые покрывают острую потребность регионов в ученических местах. Финансирование дорогостоящих элитных школ прекратить. Министерству просвещения в течение одного месяца провести постлицензионный контроль частных учебных заведений на соответствие новым стандартам. По результатам внести информацию, — подчеркнул Олжас Бектенов.