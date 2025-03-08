Премьер поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

Фото: Правительство РК

«Милые мамы! Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! Этот день — еще один повод выразить искреннюю признательность за ваш труд и неизменную заботу, которые делают мир лучше. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, укрепление института семьи и поддержка женщин остаются важнейшим приоритетом государственной политики», - говорится в поздравительном адресе.

Сегодня, продолжил глава Кабмина, женщины не только воспитывают подрастающее поколение, но и показывают пример искренней любви по отношению к своей стране.