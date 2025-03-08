Премьер поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

Правительство
144

Глава Кабинета министров РК Олжас Бектенов поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем 8 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт правительства

Фото: Правительство РК

«Милые мамы! Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! Этот день — еще один повод выразить искреннюю признательность за ваш труд и неизменную заботу, которые делают мир лучше. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, укрепление института семьи и поддержка женщин остаются важнейшим приоритетом государственной политики», - говорится в поздравительном адресе.

Сегодня, продолжил глава Кабмина, женщины не только воспитывают подрастающее поколение, но и показывают пример искренней любви по отношению к своей стране.

«Это образец стойкости, мудрости и целеустремленности. Ваш труд в различных сферах жизни заслуживает бесконечного уважения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и самореализации!» - сказал Бектенов.

#поздравление #Правительство #Олжас Бектенов #8 марта

Популярное

Все
Для наших мам!
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Алтайские мотивы казахской анимации
Дарящие свет и гармонию
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Одеждой идентичность подчеркнув
«Береке» означает «благодать»
Что в имени тебе моем...
«Сақшы арулар»: мужество и грация
В их руках – жизни людей
«Как чуден милой лик...»
Запах женщины
Спасибо, что вы есть!
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Наравне с мужчинами
Указ Президента Республики Казахстан О награждении медалью «Ерлігі үшін» Абдраима М. С.
Вдохновленные Абаем
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года
Дарите женщинам цветы!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Переговоры США и Украины провалились
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Спешите делать добрые дела!
В Бурабае расцвели тюльпаны
Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Skype объявил, что прекращает работу в мае
Завершился обучающий курс четвертого потока Школы аналитики при Сенате
Укреплять веру в добро
Избитый хулиганами мальчик из Семея отныне сможет постоять за себя
Глава государства поздравил соотечественников с Днем благодарности
Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
BI Group и BAZIS занизили налогооблагаемые доходы на 16,5 млрд тенге
Состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана
День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Каменогорске
В молитвах о благоденствии
Протянуть руку помощи
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

Бектенов призвал банки активнее включаться в финансирование…
Бектенов поручил завершить в этом году реконструкцию и ремо…
Олжас Бектенов предупредил BI Group и BAZIS
Системные меры по модернизации сферы нотариата рассмотрели …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]