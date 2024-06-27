Премьер проверил темпы строительства космического ракетного комплекса «Байтерек»

Технологии, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Первые летные испытания планируется запустить уже в 2025 году

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область посетил космический ракетный комплекс «Байтерек», а также ознакомился с планами развития города Байконыр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Строительство космического ракетного комплекса ведется на базе инфраструктуры КРК «Зенит-М» для запусков новых ракет-носителей «Союз-5». После вывода площадки из аренды российской стороной в 2018 году объект находится в эксплуатации казахстанскими специалистами. Завершение работ запланировано на май 2028 года, при этом первые летные испытания планируется запустить уже в 2025 году. Проектная мощность комплекса составляет 6-8 пусков ракет в год.

Олжас Бектенов осмотрел монтажно-испытательный комплекс, а также транспортные установки, рассчитанные под объемы ракеты. Председатель правления АО «СП «Байтерек» Айдын Аимбетов доложил о модернизации комплекса под современные системы, проинформировал об этапах проверки систем энергоносителя, а также об обучении специалистов для проекта.

Глава правительства отметил, что космический ракетный комплекс «Байтерек» на сегодня является крупнейшим совместным казахско-российским проектом на постсоветском пространстве и находится на особом контроле у глав двух государств. В этом году на его реализацию направлено 14,7 млрд тенге, вопрос выделения оставшейся части средств будет проработан дополнительно.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости тесной совместной работы специалистов для успешных запусков космических аппаратов на экологически чистых носителях.

«Сроки запуска нужно выдержать. Первый из трех пусков с комплекса должен состояться в следующем году. Проект важен для сохранения активности комплекса «Байконур». Здесь требуется слаженная работа коллектива совместного предприятия. В данном вопросе тесное взаимодействие научных кругов также имеет важное значение», — подчеркнул Олжас Бектенов.

О планах по развитию города премьер-министру доложил специальный представитель президента РК на комплексе «Байконыр» Кайрат Нуртай. В настоящее время 70% населения составляют граждане Казахстана. Положительная динамика фиксируется благодаря естественному приросту и миграционному потоку. С учетом интенсивного роста города реализуются меры по развитию социальной, инженерной инфраструктуры, увеличению жилого фонда. Так, запланировано строительство школы на 600 мест, по итогам прошлого года по казахстанским стандартам образования открыты 2 детских сада, что позволило вдвое снизить очередность.

В соответствии с Соглашением о газоснабжении комплекса «Байконур» в городе проведена газификация всех многоквартирных жилых домов. Кроме того, сети водоснабжения и водоотведения выведены из аренды и переданы в областную коммунальную собственность. Рассматривается возможность внедрения цифровых инструментов для упрощения получения допуска на объекты комплекса «Байконур».

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