Премьер: Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, увеличен в 3 раза

Сенат, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов и члены правительства принимают участие в пленарном заседании Сената Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Депутатами рассматриваются законопроекты о республиканском бюджете и о гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2025-2027 годы. В ходе пленарного заседания депутат Сената Суиндик Алдашев адресовал премьер-министру вопрос касательно планов правительства по построению диверсифицированной экономики, развитию отраслей высоких переделов и увеличению несырьевого экспорта.

«Диверсификация экономики – это одна из главных задач правительства. Глава государства всегда уделяет этому вопросу большое внимание. Правительством и государственными органами ведется активная работа в данном направлении, и на сегодня уже есть результаты. Согласно статистике, обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор. Если доля обрабатывающей промышленности составляет 47%, то доля сырьевого сектора - 45%. В этом направлении необходимо продолжать активную работу. Одна из принятых мер – направление сырья в приоритетном порядке на внутренний рынок, а не на экспорт. Ее результатом стало увеличение внутренней переработки алюминия и меди в 2 раза. Это хороший показатель», — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, в области диверсификации экономики важным является поддержка отечественных производителей в части государственного закупа. В этом направлении также принимаются необходимые меры. Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, увеличен от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. товарных позиций. Это большая поддержка, государственные органы и квазигосударственные компании по этим 4,5 тыс. товарным позициям не могут приобретать импортные товары, а закупают их исключительно у отечественных производителей. В результате сумма заключенных с отечественными товаропроизводителями договоров выросла на 55% и достигла 350 млрд тенге.

«Еще одним важным шагом является заключение офтейк-контрактов на поставку продукции с отечественными производителями. Правительство и Фонд «Самрук-Казына» активно работают в этом направлении. Общая сумма офтейк-контрактов в этом году достигла 134 млрд тенге. Показатель в 14 раз выше по сравнению с прошлым годом. При этом во всех регионах страны на сегодня реализуются масштабные промышленные проекты. К примеру, в Атырауской области открылся крупный завод по производству полипропилена. Его годовая производственная мощность составляет 1 млн тонн полипропилена. Если сравнить со всеми нефтегазохимическими заводами Центральной Азии, Южного Кавказа, мощности нашего завода в Атырау гораздо выше. Очень большое и современное производство», — говорит премьер.

В городе Костанай компания Kia строит завод по производству автомобилей полного цикла. Предприятие будет запущено в следующем году. В Алматы откроется мультибрендовый автозавод. В городе Сарань открыт завод по производству автомобильных шин, который тоже является крупным современным производством.

«Такие производства есть в каждом регионе. Реализация этих проектов позволяет изменить структуру нашей экономики. В результате принятых мер в текущем году мы видим рост экспорта готовой продукции на 6,4%, в то время как импорт готовой продукции снизился на 7,2%. Правительство, государственные органы продолжат активную работу в этом направлении», - добавил Бектенов.

#экономика #Правительство #Бектенов

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