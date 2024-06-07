Премьера балета Touch the Light пройдет в Астане

Фото предоставлено пресс-службой театра

Как сообщили в театре, главная особенность постановки – каллиграфия от самого известного каллиграфа современности Покраса Лампаса.

«Touch the Light» – перформанс на стыке музыки, моды, стрит-арта, каллиграфии и неоклассического танца, где 6 артистов, работая на пределе возможностей, рассказывают трогательную и смелую историю о внутреннем свете, о душе, и о том, как найти себя в этом мире. В спектакле участвует три пары, каждая со своей партией, которая подчеркивает уникальность и индивидуальность каждого танцовщика, создавая многослойное и захватывающее действие», – говорится в официальном пресс-релизе.

Хореограф-постановщик Илья Живой, известный своими новаторскими проектами в мире балета, в постановке «Touch the Light» продолжает исследовать границы возможностей человеческого тела и танца, соединяя их с передовыми технологиями. Его работы отличаются уникальным стилем, в котором сочетаются элементы неоклассики и современные танцевальные техники.

«Свет есть внутри каждого из нас и этот огонь дан нам Вселенной – это бесценный дар, что способен будоражить сердца, вершить судьбы и творить волшебство. И будь-то лишь маленькая искра или всепоглощающее пламя, это совершенно не важно, если решил к нему прикоснуться», – отмечает хореограф Илья Живой.

Музыкальной основой спектакля стали произведения композитора Филипа Гласса, которые дополняют визуальные и хореографические элементы.

Балет «Touch the Light» – отражение современного искусства, объединяющее лучшее из мира балета, каллиграфии, светового и видеооформления. Уникальное художественное произведение оставляет глубокое впечатление и заставляет зрителей задуматься о своем внутреннем свете и пути к себе.

«Мы всегда готовы к экспериментам с новыми формами и жанрами, привлекая к сотрудничеству лучших специалистов со всего мира, создавая новые возможности для самовыражения и развития наших артистов. Новая постановка призвана удивить и вдохновить зрителей, показывая, что балет — это живое и динамичное искусство. Этот проект стал отличным примером того, как можно интегрировать различные виды искусства и современные технологии, создавая нечто действительно уникальное», – отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Премьера состоится при поддержке МКИ