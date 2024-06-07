Премьера балета Touch the Light пройдет в Астане

Культура
4
Дана Аменова
Корреспондент

28 и 29 июня на сцене театра «Астана Балет» состоится яркая премьера уходящего сезона – балет Touch The Light в хореографии Ильи Живого, признанного изобретателя непривычной пластики в современных балетах, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено пресс-службой театра

Как сообщили в театре, главная особенность постановки – каллиграфия от самого известного каллиграфа современности Покраса Лампаса.

«Touch the Light» – перформанс на стыке музыки, моды, стрит-арта, каллиграфии и неоклассического танца, где 6 артистов, работая на пределе возможностей, рассказывают трогательную и смелую историю о внутреннем свете, о душе, и о том, как найти себя в этом мире. В спектакле участвует три пары, каждая со своей партией, которая подчеркивает уникальность и индивидуальность каждого танцовщика, создавая многослойное и захватывающее действие», – говорится в официальном пресс-релизе.

Хореограф-постановщик Илья Живой, известный своими новаторскими проектами в мире балета, в постановке «Touch the Light» продолжает исследовать границы возможностей человеческого тела и танца, соединяя их с передовыми технологиями. Его работы отличаются уникальным стилем, в котором сочетаются элементы неоклассики и современные танцевальные техники.

«Свет есть внутри каждого из нас и этот огонь дан нам Вселенной – это бесценный дар, что способен будоражить сердца, вершить судьбы и творить волшебство. И будь-то лишь маленькая искра или всепоглощающее пламя, это совершенно не важно, если решил к нему прикоснуться», – отмечает хореограф Илья Живой.

Музыкальной основой спектакля стали произведения композитора Филипа Гласса, которые дополняют визуальные и хореографические элементы. 

Балет «Touch the Light» – отражение современного искусства, объединяющее лучшее из мира балета, каллиграфии, светового и видеооформления. Уникальное художественное произведение оставляет глубокое впечатление и заставляет зрителей задуматься о своем внутреннем свете и пути к себе.

«Мы всегда готовы к экспериментам с новыми формами и жанрами, привлекая к сотрудничеству лучших специалистов со всего мира, создавая новые возможности для самовыражения и развития наших артистов. Новая постановка призвана удивить и вдохновить зрителей, показывая, что балет — это живое и динамичное искусство. Этот проект стал отличным примером того, как можно интегрировать различные виды искусства и современные технологии, создавая нечто действительно уникальное», – отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Премьера состоится при поддержке МКИ

#театр #балет #премьера #Астана Балет #Touch the Light

Популярное

Все
Айдаһар против лох-несского чудовища
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Главное богатство – знание казахского
Погружение в мир цифровых данных приводит к переосмыслению самой профессии библиотекаря
Грозит ли нам парад планет?
Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция
Как коммуникации городского языка влияют на языковую политику страны
В недалеком будущем владение казахским языком станет нормой для всех граждан страны
Повышать экологическую грамотность намерены в Южном Казахстане
Четверг станет днем чистоты
Где ваша совесть?! В недавно очищенных местах вновь появился мусор
Сенаторы одобрили закон о масс-медиа
Конституционный суд презентовал впервые изданную шрифтом Брайля Конституцию
Ущерб за скот полностью возмещен
Шаг шагнешь – всюду древность...
Фейк ловит на эмоциональный крючок
Более 10 тысяч мест в общежитиях введут в этом году
Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса
Никто не должен быть забыт
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ

Читайте также

Финал международного туристического кинофестиваля «Диво мир…
В Казахстане и Китае создадут культурные центры двух стран
Девять спектаклей из девяти стран покажут в Алматы
Останки мамонта обнаружили на Иссык-Куле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]