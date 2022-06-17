Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней

Прерванный полет

Кабылбека Абугалиева по праву называют основоположником нового метода лечения в области комбустиологии. Созданные им биологические повязки против ожогов и ран спасли тысячи жизней.

Когда сбываются мечты

В то время как его ровесники, родившиеся в год первого полета человека в космос, понятное дело, грезили небом и межгалактичес­кими путешествиями, он мечтал о вполне земной профессии врача. В семье медиков это был закономерный выбор. Хотя, выбери Кабылбек другую стезю, вряд ли родители были бы против решения единственного ребенка. Его отец Ризабек и мама Зура не могли нарадоваться желанию сына пойти по их стопам и делали все, чтобы он утвердился в своем стремлении.

До школы внука воспитывала бабушка Нурила в ауле Егындыбулак, но перед началом занятий родители вернули ребенка домой, в райцентр. Рос он очень любо­знательным и активным, причем тяга к чтению не исключала желания поиграть на гитаре или в шахматы, сходить с ребятами на рыбалку или покататься на лыжах. Все это ему удавалось легко и просто. К седьмому году учебы в небольшой школьной библиотеке Шетского района Карагандинской области почти не осталось книг, которых не кос­нулась бы рука нашего героя. Он читал их с упоением, а некоторые перечитывал по несколько раз, если они касались истории, животного мира, космоса.

В 1975 году отца перевели работать в Караганду, и Кабылбек продолжил учебу в городской школе-гимназии. На новом мес­те он недолго оставался в тени – одноклассники довольно скоро оценили его ум, способности, человечность и признали лидерские качества. Кстати, дружеские связи с одноклассниками, равно как и со студенческими товарищами, он никогда не терял.

Мечта Кабылбека сбылась в 1978 году, когда он с первого захода и без особых проблем поступил в Карагандинский медицинский институт. Уже во время учебы, на 3-м курсе, начал свою врачебную практику, подрабатывая медбратом в травматологическом отделении одной из больниц города.

Нет чужой боли

В 1986 году всю страну потряс­ла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Молодой врач оказался в эпицентре этого всепланетарного кошмара. С мая по октябрь он исполнял свой воинский долг в одной из воинских частей в качестве медицинского работника. В отличие от многих, хорошо понимал, какую опасность несет в себе невидимая беда под названием «облучение». Но несмотря на это всегда был в гуще событий, считал неприемлемым прятаться за спинами простых ликвидаторов, за что снискал огромное уважение коллег, а также был награжден благодарностью и медалью от командования.

1992-й можно назвать переломным в его врачебной деятельности. Именно в этом году он был назначен заведующим ожогового отделения Карагандинской многопрофильной больницы им. Г. Макажанова, где со временем стал заместителем главного врача.

Как-то в беседе с Кабылбеком я неосторожно высказался, мол, со временем врачи наверняка привыкают к чужой боли, а душа черствеет к ней. Его реакция была мгновенной!

– Если врач теряет чувство сопереживания к пациенту, ему нечего делать в медицине, – резко отрезал обычно спокойный и уравновешенный Кабылбек.

Мне даже показалось, что он несколько обиделся на меня за такое предположение, потому что искренне верил и считал своей миссией лечение людей. И работая в ожоговом отделении, он проникался эмпатией буквально к каждому своему пациенту, что называется, кожей чувствовал их боль и страдания.

И это чувство подвигло его соз­дать нечто такое, что могло бы облегчить страдания, а в некоторых случаях и спасти больного, заменив ему кожу. Так он пришел к главной в своей жизни цели – к идее разработки и внедрения первой биологической повязки животного происхождения, или, проще говоря, искусственной кожи.

Его первые разработки высоко оценили в родной Караганде, и в 2008 году он был признан врачом года, награжден медалью «Шапағат». А в 2011-м защитил кандидатскую диссертацию по этой теме. Но Кабылбек понимал, что для окончательной реа­лизации данного проекта ему нужны будут соответствующая научно-практическая лаборатория, более квалифицированные кадры, а главное – достойное финансирование.

Через тернии – к звездам

Когда известие о перспективном изобретении регионального врача дошло до столицы, его пригласили на работу в Национальный научный центр онкологии – и тут уже, как говорится, «звезды сошлись». При поддержке коллег и благодаря нескольким выигранным республиканским и международным грантам он продолжил свою исследовательскую работу и практически открыл новый метод лечения последствий ожогов и кожных ран.

Признаюсь, когда он первый раз рассказал о своей идее, мне и в голову не пришло, что сидящий рядом человек – практически основоположник нового направления в медицине.

– Биологические бинты, как искусственная кожа, позволяют значительно сократить сроки восстановления кожного покрова, снизить уровень осложнений ожоговой болезни, – рассказывал он увлеченно. – Для ускорения внедрения продукта наших исследований нужен специалист, который осуществлял бы быст­рое прохождение и оформление всех этапов регистрации. Ведь порой внедрить инновацию труднее, чем ее разработать.

В качестве главного внештатного комбустиолога (врача по восстановлению целостности и функции кожных покровов, пострадавших в результате ожогов, обморожений и ран) при Министерстве здравоохранения он внес огромный вклад в развитие отечественной кожной трансплантологии и комбустио­логии и внедрил в широкую клиническую практику операции по пересадке кожи.

К сожалению, и в нашем обществе доминирует принцип «нет пророка в своем Отечестве».

– Я не понимаю, почему детей на лечение отправляют за границу, расходуя огромные средства специальных фондов, тогда как эту же операцию, где-то даже более качественно, можем провести и мы в нашем центре, но за куда более низкую цену, – недоумевал талантливый специалист.

У Кабылбека Абугалиева было много идей, научных проектов, на его лекции приезжали специалисты со всей республики. Своими знаниями и наработками он щедро делился с учениками, коих несколько лет буквально выращивал возле себя. Он любил дело, которым занимался. И всегда самоотверженно работал, делал все возможное, чтобы спасти пациентов, облегчить жизнь людей.

А больше всего на свете он любил свою семью: маму, супругу Кымбат, детей Гаухар, Олжаса, Сауле, подаривших ему чудесных внуков, которым он посвящал все свое свободное время. Был опорой и поддержкой двоюродным братьям и сестрам – Гульнар, Ержану и Ерлану, которых почитал как родных, потому что сам был единственным ребенком у родителей. И свою фамилию он старался нести гордо и достойно.

«Главное мое богатство – мои дети. И если бы у меня была еще одна жизнь, я бы в ней также нашел свою Кымбат и снова женился на ней», – признавался он друзьям.

Увы, жизнь оказалась куда короче, чем он планировал. Свой 60-й день рождения он встретил в реанимационной палате – прок­лятый ковид внес свои коррективы в нашу жизнь… Кабылбек ушел не прощаясь, не сказав последних слов маме, близким, не осознав, что оставляет нас навсегда. От этого боль потери становится только сильнее. И боль эта никогда не пройдет...