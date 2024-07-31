Пресс-конференция... на пляже

Спасатели рассказали о трагедиях на воде, акцентируя внимание на происшествиях с участием детей, а также проговорили меры, которые необходимо принять для их предотвращения.

– С начала купального сезона на территории области Абай утонули десять человек, трое из них – дети, – сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Азамат Орынбаев. – Четыре факта произошли в Семее.

Для предупреждения несчастных случаев в области Абай действуют 9 лодочных и 28 пеших патрулей. На водоемах они спасли жизни 21 отдыхающего. С начала купального сезона проведено более 2 тыс. рейдов. В результате за несоблюдение безопасности на воде 75 человек оштрафованы на сумму 960 тыс. тенге.

Также на берегу аниматоры провели викторины и конкурсы с детьми, объясняя правила безопасности в доступной и интересной форме. А спасатели устроили показательные выступления, демонстрирующие правильное использование спасательных средств. В ДЧС отмечают, что подобные акции позволяют повысить осведомленность родителей и детей о важности соблюдения правил безопасности на воде, привлечь к проблеме внимание общественности.

Чеэсники напомнили, что в регионе имеется восемь разрешенных мест для купания: четыре коммунальных пляжа, пляжи «Заря» и «Пристань» в Семее, а также в Бескарагайском районе на озере Шошкалы и в районе Маканчи на побережье Алаколя. 70 мест для купания запрещены.