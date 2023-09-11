Пресс-секретарь Токаева освобожден от должности из-за здоровья

Другое
43
Искакова Айдана
корреспондент

Пресс-секретарь президента Нурмухамед Байгараев ушел с поста по состоянию здоровья, передает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы президента РК

"Вчера я вынужден был пройти обследование у врачей из-за несчастного случая, связанного со здоровьем (приступы). После полного обследования были обнаружены признаки заболевания. Врачи потребовали немедленно начать длительное лечение и до определенного времени прекратить полеты", - написал Байгараев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что состояние здоровья не позволяет в полной мере выполнять обязанности пресс-секретаря главы государства, так как по долгу службы часто бывают командировки в регионы и за границу и необходимо регулярно летать.

"Честно признаюсь, я сам этого не ожидал. У меня были иные планы. К работе, к которой я приступил на прошлой неделе, я был готов и по знаниям и по квалификации. У меня были идеи по поводу развития пресс-службы и повышения прозрачности. Но самое главное - здоровье. Поэтому решил не терять время и приступить к лечению. В связи с этим я вынужден приостановить должность пресс-секретаря президента. Руководство приняло ситуацию. Благодарю всех за понимание", - добавил Нурмухамед Байгараев.

 

#здоровье #увольнение #кадры #пресс-секретарь #Байгараев

Популярное

Все
Все дело – в трубе
Испытание старой дамбой
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Очередная победа Казахстана
Больше форели! Речной и радужной…
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Исторический успех Данилиной
Дома все равны
«Железная» ячейка
Золотые правила Клименовых
IT – это уже настоящее
Главное в жизни – это семья!
Правильная философия
Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре
Пример для подражания
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
Мусор как вирус
"Асфальт сходит весной со снегом" – Смаилов о качестве дорог
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Архив, который ждали киноманы
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Кто и как нарушает права бизнесменов в СКО
Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте …
Фейковые квартиры сдавал в аренду мужчина в Алматы
Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]