Пресс-секретарь Токаева освобожден от должности из-за здоровья

Фото пресс-службы президента РК

"Вчера я вынужден был пройти обследование у врачей из-за несчастного случая, связанного со здоровьем (приступы). После полного обследования были обнаружены признаки заболевания. Врачи потребовали немедленно начать длительное лечение и до определенного времени прекратить полеты", - написал Байгараев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что состояние здоровья не позволяет в полной мере выполнять обязанности пресс-секретаря главы государства, так как по долгу службы часто бывают командировки в регионы и за границу и необходимо регулярно летать.

"Честно признаюсь, я сам этого не ожидал. У меня были иные планы. К работе, к которой я приступил на прошлой неделе, я был готов и по знаниям и по квалификации. У меня были идеи по поводу развития пресс-службы и повышения прозрачности. Но самое главное - здоровье. Поэтому решил не терять время и приступить к лечению. В связи с этим я вынужден приостановить должность пресс-секретаря президента. Руководство приняло ситуацию. Благодарю всех за понимание", - добавил Нурмухамед Байгараев.