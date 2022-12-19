Пресс-секретарь президента прокомментировал задержание журналиста Козачкова

Как он отметил, данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством республики.

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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал в Facebook задержание известного журналиста Михаила Козачкова, сообщает Kazpravda.kz.

По его словам, на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.

"В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", - написал Желдибай.

Напомним, вчера, 18 декабря, сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу задержали журналиста Михаила Козачкова. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева, совершавшей рейдерские захваты.