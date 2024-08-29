Преступления против детей не останутся безнаказанными

Фото: пресс-служба МВД

– Ержан Сапарбекович, сегодня хотелось бы поговорить о проблеме, которая особо беспокоит наше общество, – о безопасности детей и семей. Отдельные случаи семейно-бытового насилия просто ужасают...

– Да, это актуальная проблема. И это одно из направлений, на которое обратил внимание в своем прошлогоднем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства тогда дал ряд соответствующих поручений Министерству внутренних дел. Речь идет не только о нарушении прав детей или преступлениях, совершаемых в отношении детей, но и об обеспечении безопасности и защиты их прав в целом. За последний год нашим министерством в этом направлении осуществляется комплекс мер.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие изменения произошли в этой области...

– Давайте начнем с законодательных мер. За 30 лет независимости в нашей стране сформировалась нацио­нальная система защиты прав ребенка. При этом мы ведем постоянную работу по изучению и внедрению положений международных документов.

За последние годы МВД совместно с депутатами, государственными органами и общественными организациями проведена значительная работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. В 2019-2020 годах значительно изменились положения, касающиеся наказания за преступления против половой неприкосновенности детей и защите их прав.

Например, изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены в категорию тяжких преступлений, что исключило возможность примирения с потерпевшим. Ужесточена ответственность за убийство малолетнего, доведение его до самоубийства, вовлечение в совершение уголовных правонарушений, антиобщественных действий и в занятие проституцией.

Установлено обязательное лишение свободы лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, расширен круг таких преступлений, ужесточена ответственность за них. Нет условного наказания, сроки стали больше, и преступники отбывают их в учреждениях максимальной безопасности.

Увеличен срок административного надзора за такими преступниками до погашения судимости, он будет составлять шесть лет за тяжкие преступления и восемь лет – за особо тяжкие.

– А что касается практических мер?..

– В 2021 году введена специа­лизация следователей женского пола по расследованию насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и детей. 261 следователь-женщина включены в состав следственно-оперативных групп в департаментах полиции. Это позволило расследовать преступления данной категории более эффективно.

С апреля 2022 года на основании меморандумов, заключенных с местными исполнительными органами, женщинам и детям, пострадавшим от сексуального насилия, оказывается комплексная помощь на базе 63 кризисных центров. Это медицинская, психологическая, социальная, правовая помощь.

Прямо в этих центрах проводятся следственные действия. Там же пострадавших осматривают специалисты – медики соответствующей специализации. Все это позволяет исключить дополнительные травмирующие факторы, поскольку работа с потерпевшими проводится в обстановке, наиболее приближенной к домашним условиям.

Глава государства уделяет огром­ное внимание состоянию защиты прав детей. В своем Посла­нии Президент поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении женщин и детей. В рамках этого поручения в этом году совмест­но с заинтересованными государственными органами МВД разработало закон, предусматривающий поправки в Уголовный и Административный кодексы.

– Подписание Главой государства соответствующего закона, несомненно, стало значительным рывком в области защиты прав детей и женщин...

– Это правда. Законом, в частности, исключена возможность примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетнего. Для усиления ответственности за умышленное причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью и истязания исключен такой вид наказания, как ограничение свободы.

За изнасилование малолетнего лица теперь предусмотрено только пожизненное заключение при том, что раньше была альтернатива в виде 20 лет лишения свободы. Введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и пропаганду самоубийства. Уже возбуждено 22 уголовных дела по этой категории. Ранее ответственность за такие деяния вовсе не предусматривалась.

Криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. С момента принятия закона, то есть с июня 2024 года, возбуждено 6,5 тысячи уголовных дел, из которых более 500 направлены в суд. Ранее такие правонарушители отделывались административными взысканиями.

Введена административная ответственность за буллинг несовершеннолетнего. Органы образования и полиции теперь имеют право составлять протоколы. Окончательное решение будет приниматься судом. Вы сами можете видеть по этим поправкам, что преступления против детей не останутся безнаказанными, и наказание за них окажется очень суровым.

– Вопрос защиты прав детей закономерно вытекает из правонарушений, которые в целом совершаются в семье. Как закон пытается решить эту проблему?

– Вы совершенно правы: зачастую именно неблагополучие в семье создает почву для нарушения прав ребенка и совершения преступлений против него. Часть принятых законодательных новелл как раз и направлена на их недопущение.

Теперь суды наделены правом выселять агрессора из совместного жилища вне зависимости от наличия у него альтернативного жилья. Таким образом уже выселены 195 правонарушителей.

Допускается применение обязательной психологической помощи, направленной на изменение агрессивного поведения. Суды назначили такую процедуру 124 агрессорам.

Введена ответственность за повторное нарушение защитного предписания со стороны семейного дебошира. По этой статье к ответственности привлечены 180 правонарушителей.

– Выявляет ли полиция проактивно детей, нуждающихся в защите? Или полицейские работают только по уже поступившим обращениям?

– Конечно, выявляет. Это часть работы по профилактике преступ­лений против детей и защите их прав. В регионах созданы межведомственные мобильные группы из числа уполномоченных по правам ребенка, а также полиции, прокуратуры, образования и социальной защиты.

Приведу цифры, чтобы был понятен масштаб этой работы. Мобильные группы провели 32 тысячи обходов, охватили 27 тысяч семей с детьми, выявили 1 200 семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Информация о них направлена в соответствующие службы для оказания специальных социальных услуг.

Помимо этого, моим приказом за каждой школой закреп­лены инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые инспек­торы полиции и оперуполномоченные. Дети и педагоги могут анонимно обратиться в полицию, для этого в каждой школе размещены контактные данные участкового инспектора, информация о телефоне доверия для детей «111», а также ссылка на страницу в Instagram «Бала қорғау».

Еще одно важное новшество: в этом году органы внутренних дел перешли на выявительный характер преступлений в отношении несовершеннолетних. Как итог – за семь месяцев количество таких преступлений возросло на 24 процента – с 1 504 до 1 860. При этом 14 процентов из этих правонарушений полицейские выявили в ходе расследования уголовных дел, анкетирования, мониторинга интернет-ресурсов, сверки с медицинскими учреждениями, рейдов.

В два раза больше возбуждено уголовных дел за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. В целом сейчас мы видим рост количества правонарушений в отношении несовершеннолетних, которые регистрируют в полиции. Это происходит именно потому, что стали активно такие факты выявлять. В перспективе количество таких правонарушений должно снизиться, и, надеюсь, тогда мы сможем говорить о снижении уровня насилия над детьми в обществе.

– К сожалению, дети не только становятся жертвами преступлений – с ними происходят несчастные случаи из-за халатности взрослых. Какая работа ведется в этом направлении?

– Глава государства поручил принять меры по обеспечению безопасного детства, направленные на решение таких вопросов, как безопасность дорожной инфраструктуры, зданий для детей.

Для исполнения этого поручения МВД совместно с акиматами проведены обследования всех учебных заведений и прилегающей территории – это более 20 тысяч школ, детских садов, организаций дополнительного обра­зования. Дорожным и коммунальным организациям выдано свыше трех тысяч предписаний по устранению выявленных недостатков. За ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры близ школ к административной ответственности привлечены 140 должностных лиц.

Принимаются и меры на перс­пективу. На основании проведенных МВД обследований акиматами в каждом регионе приняты комплексные планы по развитию дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений на 2024-2025 годы. Эти планы предусматривают обустройство улично-дорожной сети более 7 700 объектов образования. В этом году по 1 251 объекту работы уже завершены.

Речь идет о мероприятиях по улучшению дорожной инфраструктуры: это выявление дорожных неровностей, установка светофоров, дорожных знаков и информационных панно, обустройство пешеходных переходов, автостоянок, ограждений и освещения. Будет сделано все, что улучшает инфраструктуру и, соответственно, повышает безо­пасность на улице. На сегодня дорожная инфраструктура порядка 70 процентов объектов образования приведена в соответствие.

Помимо этого, полицейские проверяли, насколько безопасно нахождение в учебных заведениях, и выявили, к сожалению, более тысячи нарушений. За это к ответственности привлечены 340 руководителей. Они оштрафованы на 95 миллионов тенге. По остальным объектам принимаются меры по устранению недостатков.

С 26 августа по 5 сентября пройдет традиционная акция «Внимание, дети!». Ее цель – снижение детского травматизма, соблюдение детьми правил дорожного движения.

Первого сентября в первый класс пойдут более 360 тысяч детей, и в каждой школе будет находиться полицейский, который расскажет об основах безопасного поведения. В течение учебного года полицейские патрули будут максимально приближены к учреждениям образования.­

В заключение хочу заверить: Министерство внутренних дел совместно с другими уполномоченными органами принимает все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей. Это наша совместная наиважнейшая задача.