Преступная группа совершала вооруженные налеты на дома в Алматы
Преступная группа, совершавшая вооруженные налеты на частные дома, задержана полицией города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ее составе – четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них – ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества.
«В ночь с 5 на 6 января в период массовых беспорядков злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели их служебным оружием. Далее они совершили разбойные нападения на несколько частных домов и, угрожая потерпевшим автоматом и другим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя автомашинами.
Подозреваемые задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания. В раскрытии данных преступлений содействие оказали сотрудники криминальной полиции города», – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
По данным спикера, вещественные доказательства, в том числе захваченное у охранников оружие, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статьям 192 и 291 УК РК. Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.