Это уже не просто криминальная статистика, а сигнал о глубокой трансформации преступного мира. Сегодня каждое второе мошенничество в городе совершается через Интернет. Традиционные схемы обмана уступили место дистанционным: звонкам, фальшивым сайтам, мессенджерам и социальным сетям.

Материальный ущерб с начала года превысил 600 млн тенге – сумма, сопоставимая с бюджетами социальных программ. Самые популярные разрушительные схемы – звонки от «сотрудников банка», «силовиков» либо предложения о заманчивых «инвестициях». Лжесотрудники банков и правоохранительных органов фигурируют в 94 уголовных делах, общая сумма ущерба по которым составила 306 млн тенге.

Еще 240 млн тенге горожане потеряли на фиктивных инвестициях, осознанно позарившись на посулы быстрого и легкого заработка на бас­нословных процентах от вложений. Таких зарегистрировано 44 факта. Полторы сотни человек стали жерт­вами обмана при онлайн-покупках, заплатив мошенникам 27 млн тенге, но так и не получив обещанные товары надлежащего качества.

Если раньше мошенник рисковал быть пойманным на месте преступления, то сегодня ему достаточно телефона и доступа в Интернет. Мошенники перестали прятаться. Они звонят сами. Внушают страх, давят, запугивают, заставляя «добровольно» переводить деньги.

Анализ показывает: у каждой схемы свой портрет пострадавшего. Так, инвестиционные аферы почти полностью ориентированы на людей старше 40 лет. 98% потерпевших относятся к этой возрастной категории. «Звонки из банка» тоже чаще всего нацелены на аудиторию 40+. Таких 70% из числа тех, кто обратился за защитой в полицию. Онлайн-магазины бьют по молодежи – 75% пострадавших в возрасте от 18 до 35 лет. Иными словами, в зоне рис­ка практически все.

Парадоксально, но большинство потерпевших признаются: они знали о подобных схемах. Информация звучала по телевидению, в Интернете, на встречах. Но в моменте доверие, страх или жажда быстрой выгоды взяли верх.

При этом полицейские отмечают, что рост интернет-преступности неравномерен. Наибольший скачок зафиксирован в Туранском районе, здесь на 52 факта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Аль-Фарабийском – на 47, в Енбекшинском – на 35.

Есть и конкретные «точки риска». К ним относятся микрорайоны Север, Нурсат, Асар, Самал и Казы­гурт и даже отдельные улицы и жилые массивы, жители которых чаще всего становятся жертвами кибермошенников. Фактически формируется новая криминальная география – уже не физическая, а цифровая, но с привязкой к уровню информированности и социальным особенностям населения.

На заседании консультативного совещательного органа при ДП города Шымкента начальник управления по борьбе с киберпреступностью полковник полиции Алексей Фомичев отметил, что раскрываемость подобных преступлений выросла до 37,2%. За три месяца окончено 70 уголовных дел – почти в три раза больше, чем годом ранее.

Этим занимается специализированное подразделение – управление по противодействию киберпреступности. В его составе всего 15 сотрудников, десять из которых непосредственно раскрывают прес­тупления. Несмотря на ограниченные ресурсы, работа ведется активно: оперативно блокируются счета через систему «Антифрод», устанавливаются IP-адреса злоумышленников, в суд готовятся десятки уголовных дел.

Но даже при этом масштабы проб­лемы растут быстрее, чем возможности системы. Вот почему полиция делает ставку на предупреждение, организуя встречи с населением. Однако этих мер недостаточно, ведь причина роста подобных преступ­лений в том числе и в уязвимости самих граждан. Низкая цифровая грамотность, доверчивость и стремление к легкому заработку продолжают подпитывать рост преступности.

– Интернет-мошенничество – не просто преступления, это новая форма социальной инженерии, где главный инструмент – психология, а главная уязвимость – человек, – говорит Алексей Фомичев.

Городские власти рассматривают вопрос выделения 66 млн тенге на усиление профилактики. Средства планируется направить на масштабную информационную кампанию – от видеороликов до уличных инсталляций у банкоматов.

Между тем эксперты все чаще говорят: одной пропаганды также мало. Можно ли победить цифровую преступность баннерами и роликами – вопрос открытый. Без резкого усиления мер, без системной работы с населением и технологического рывка правоохранительных органов ситуация не улучшится.