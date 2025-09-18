Общий ущерб от деятельности шестерых правонарушителей оценивается в 686 миллионов тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Алматы завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов посредством схемы с использованием фиктивных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру.

В результате незаконных действий государству причинён ущерб в особо крупном размере 686 миллионов тенге.

Было установлено, что группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг.

Для сокрытия следов противоправной деятельности и обхода налогового контроля, проведено фиктивное слияние, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, формально ликвидировано.

В рамках надзорных деятельности прокуратурой города внесён протест, в результате которого незаконное слияние отменено.

Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

«Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 (фиктивное выписывание счетов-фактур) и 262 (создание и руководство организованной преступной группой) Уголовного кодекса РК», – проинформировали в надзорном органе.

Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени тяжести вины каждого из осуждённых.