Претензии в адрес одной из самых больших торговых сетей высказали производители продуктов питания Северо-Казахстанской области.

Вдруг выяснилось, что большинство проблемных вопросов возникло из-за отсутствия обратной связи между торговой сетью и поставщиками. Устранить этот барьер попытались участники заседания комитета агропромышленного комплекса при региональном совете палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области.

– Первое, что бросается в глаза в любом супермаркете вашей торговой сети, – это большое количество на полках MAGNUM импортной продукции, но не отечественного производства, – говорил заместитель директора палаты предпринимателей СКО Женис Казиев. – В этой связи мы и решили собрать представителей торговой сети и наших переработчиков.

– Нас сильно сократили в полочном ассортименте, – сказала заместитель директора ТОО «Казмясопродукт» Татьяна Куликова. – Если ранее в магазинах были представлены наши товары 50 наименований, то теперь остались всего четыре, причем не самые ходовые. При этом нам ничего не объясняют. Может быть, это как-то связано с реорганизацией? Раньше нас редко сокращали в ассортименте, мы всегда могли договориться, что-то где-то меняли или просто расширяли ассортимент.

Региональный директор торговой сети MAGNUM Семен Тишковец пояснил, что в настоящее время ведется переход с бумажного документирования на электронный формат, и, как только он завершится, прежние объемы закупок, а также представленность товаров местного производства вернутся.

На его вопрос о конкурентоспособности местных колбас в сравнении с белорусскими и российскими Татьяна Куликова ответила, что североказахстанские колбасы дешевле белорусских, а вот с российскими, к сожалению, не могут соперничать в цене. При этом она пояснила, что дешевые российские колбасы делаются не из мяса, а из куриного фарша и куриных шкурок, поэтому и цена меньше – 1 200 тенге за килограмм (местного производства – 1 800–2 200 тенге). А вот колбасы, которые соответствуют североказахстанскому качеству, все-таки дороже.

Прозвучали жалобы и со стороны мелких производителей, чью продукцию почему-то тоже неохотно берут магазины этой торговой сети. В ответ Семен Тишковец заявил, что политика MAGNUM направлена на поддерж­ку отечественных производителей и что представители этой торговой сети готовы на регулярной основе обсуждать и оперативно решать все возникающие проб­лемы.