Президент Аргентины высказался о величии Месси, а также сравнил его с Пеле
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Глава государства назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории, сообщает Championat.com
«Хотел бы встретиться с Месси? Лео — лучший игрок в истории. Говорю это уже давно. Есть даже видео, где я говорил это раньше.
Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.
Для меня было бы честью принять Месси в своей резиденции», — заявил Милей в интервью La Nación.
Сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.