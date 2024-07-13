Президент Аргентины высказался о величии Месси, а также сравнил его с Пеле

«Хотел бы встретиться с Месси? Лео — лучший игрок в истории. Говорю это уже давно. Есть даже видео, где я говорил это раньше.

Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.

Для меня было бы честью принять Месси в своей резиденции», — заявил Милей в интервью La Nación.