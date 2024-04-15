Президент Армении назвал визит Токаева в Ереван историческим

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Лидер Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению.

«Армения для Казахстана является важным, значимым партнером. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.

«Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договоренности и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также «сверили часы» по вопросам международной и региональной повестки дня», – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах. Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

«Я уверен, что Ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию и утверждению отношений между Казахстаном и Арменией. Нас связывают общая история и настоящее. И в эти непростые времена мы развиваем наше сотрудничество. Мы видим, что в ходе Вашего президентства Казахстан добивается успехов во многих сферах. Я хочу пожелать Вам лично и казахскому народу в целом новых достижений», – подчеркнул Ваагн Хачатурян.
#сотрудничество #визит #Ереван #президент Армения

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