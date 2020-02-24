Президент дал поручения вновь назначенному послу РК в Украине Дархану Калетаеву

Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере.
По итогам встречи Президент дал Дархану Калетаеву ряд конкретных поручений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ
о назначении Калетаева Дархана Амановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине.