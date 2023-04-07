Президент дал ряд поручений по развитию Астаны

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и др.), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.

Аким Астаны сообщил, что в текущем году планируется построить 6,5 тыс. социальных квартир, также в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется проектирование 24 школ нового формата на 90 тыс. ученических мест (в две смены).

Глава государства также был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций. Объем инвестиций в столицу в первом квартале составил порядка 200 млрд тенге, что на 20 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.