Президент Германии распустил бундестаг

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы после того, как депутаты отказали в доверии канцлеру Олафу Шольцу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Выборы состоятся 23 февраля 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

«В такие сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте», - прокомментировал федеральный президент свое решение, принятое по запросу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), который ранее не выдержал вотума доверия в бундестаге.

О своем намерении распустить парламент ФРГ Штайнмайер объявил еще 20 декабря. Тогда, по его словам, он убедился, что больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства.

На голосовании о доверии федеральному правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца 16 декабря 394 депутата германского парламента высказались против. 207 членов бундестага поддержали правительство, еще 116 воздержались.

Отказали в доверии коалиционному правительству Шольца, в том числе, члены крупнейшей оппозиционной фракции - консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), представители вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП), а также Левая партия и популисты из «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) и «Альтернативы для Германии» (АдГ). Депутаты от оставшейся в правительстве «зеленой» партии воздержались при голосовании.

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции либеральной Свободной демократической партии. Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ «светофорная коалиция», состоящая из СДПГ, СвДП и «зеленых», развалилась.

В связи с правительственным кризисом и распадом правящей коалиции выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года, были перенесены на февраль.

 

#Парламент #Германия #бундестаг

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