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Согласно прогнозу Королевского метеорологического института, в Брюсселе 2 июля температура достигнет 37 градусов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Символ Брюсселя - "Атомиум" - закрыли из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте "Атомиума".

"Из-за экстремальной жары и структурных ограничений конструкции внутренняя температура "Атомиума" будет особенно высокой в ближайшие дни", - говорится в сообщении его администрации.

В связи с этим 1 июля "Атомиум" решили закрыть для посетителей, а в ближайшие дни, пока жара не спадет, посетить объект будет возможно с 10 до 13 часов по местному времени.

На этой неделе в Бельгии наблюдается локальный пик атмосферной температуры. Согласно прогнозу Королевского метеорологического института, в Брюсселе 2 июля температура достигнет 37 градусов.

"Атомиум" представляет собой стальную модель молекулы железа, увеличенную в 165 млрд раз. Эта стометровая стальная конструкция, состоит из 9 массивных шаров, соединенных широкими трубами и расположенных в вершинах и в центре куба, поставленного на одну из своих вершин. Внутри шаров находятся выставочные помещения, диаметром около 15 метров, а в наклонных трубах, соединяющих их, двигаются эскалаторы, по которым посетители могут переходить из шара в шар. В верхнем шаре конструкции находится небольшой бар с панорамным видом на Брюссель с высоты около 90 м (общая высота конструкции составляет 102 м).

Снаружи вся поверхность "Атомиума" хромирована и отполирована до зеркального блеска, однако даже это не спасает внутренне пространство от перегрева под прямым солнцем при температуре воздуха свыше 35 градусов. Закрытие "Атомиума" с последующим ограничением его работы происходит второй раз в истории, впервые это произошло в 2019 году.

"Атомиум" был построен на северо-западной окраине Брюсселя к всемирной выставке 1958 года, как символ бельгийской металлургической промышленности. После выставки строение было решено оставить.

Ранее сообщалось об аномальной жаре в Европе.