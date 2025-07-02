В Бельгии закрыли популярный среди туристов «Атомиум»

Европа,Погода
36
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина – аномальная жара

Фото: из открытых источников

Согласно прогнозу Королевского метеорологического института, в Брюсселе 2 июля температура достигнет 37 градусов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Символ Брюсселя - "Атомиум" - закрыли из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте "Атомиума".

"Из-за экстремальной жары и структурных ограничений конструкции внутренняя температура "Атомиума" будет особенно высокой в ближайшие дни", - говорится в сообщении его администрации.

В связи с этим 1 июля "Атомиум" решили закрыть для посетителей, а в ближайшие дни, пока жара не спадет, посетить объект будет возможно с 10 до 13 часов по местному времени.

На этой неделе в Бельгии наблюдается локальный пик атмосферной температуры. Согласно прогнозу Королевского метеорологического института, в Брюсселе 2 июля температура достигнет 37 градусов.

"Атомиум" представляет собой стальную модель молекулы железа, увеличенную в 165 млрд раз. Эта стометровая стальная конструкция, состоит из 9 массивных шаров, соединенных широкими трубами и расположенных в вершинах и в центре куба, поставленного на одну из своих вершин. Внутри шаров находятся выставочные помещения, диаметром около 15 метров, а в наклонных трубах, соединяющих их, двигаются эскалаторы, по которым посетители могут переходить из шара в шар. В верхнем шаре конструкции находится небольшой бар с панорамным видом на Брюссель с высоты около 90 м (общая высота конструкции составляет 102 м).

Снаружи вся поверхность "Атомиума" хромирована и отполирована до зеркального блеска, однако даже это не спасает внутренне пространство от перегрева под прямым солнцем при температуре воздуха свыше 35 градусов. Закрытие "Атомиума" с последующим ограничением его работы происходит второй раз в истории, впервые это произошло в 2019 году.

"Атомиум" был построен на северо-западной окраине Брюсселя к всемирной выставке 1958 года, как символ бельгийской металлургической промышленности. После выставки строение было решено оставить. 

Ранее сообщалось об аномальной жаре в Европе. 

 

#Бельгия #жара #Брюссель

Популярное

Все
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
«Астана» не смогла уйти в отрыв
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
В Актау прошел фестиваль, объединивший мастеров тюркского мира
«Самғау» возродился
Права восстановлены, долги возвращены
Туркестан – символ единства и культурного диалога
Казахстанцы из категории NEET пополнили ряды начинающих предпринимателей
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
Чтобы жизнь удалась на все 100!
Качество жизни начинается с базовых вещей
Когда отходы становятся ресурсом
Молодежь идет на производство
В Зеренде открыли современную ДЮСШ
Там, где дружба, нет буллинга
Голос гражданского общества
Канал Найман забетонировали
Необходимы современные подходы и сберегающие технологии
Открытие в Астане посольства Молдовы – новый этап в развитии отношений
Все работы хороши!
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»
Токаев посетит Минск
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Реформу надо завершить
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Какой будет погода в июле для казахстанцев
Рекордная жара установилась в Европе
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди снова ожидаются на большей части Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]