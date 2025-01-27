Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми иммигрантами из США

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Дональд Трамп в ответ вводит 25-процентные пошлины

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ответ на отказ властей Колумбии принять два военных самолета с депортируемыми иммигрантами он вводит 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Об отказе принять военные транспортные самолеты с нелегалами объявил в воскресенье президент Колумбии Густаво Петро. На заявление Трампа о пошлинах он ответил, что Колумбия в ответ введет такие же пошлины на американский импорт. При этом для Колумбии Соединенные Штаты являются главным партнером во внешней торговле.

Официальные лица США сказали американской телекомпании CBS News, что в воскресенье два военных самолета вылетели из Сан-Диего в штате Калифорния в Колумбию, но их посадка в пункте назначения не состоялась «из-за возникших сложностей».

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что пошлины на все товары из Колумбии в размере 25% вступят в силу немедленно, а через неделю вырастут до 50%.

Помимо тарифов, Трамп объявил о лишении виз и запрете на въезд всем представителям властей Колумбии, «а также всем союзникам и поддерживающим […] членам партии, членам семей и поддерживающим колумбийское правительство».

Какая «партия» имеется в виду, Трамп в посте не разъяснил. Возможно, речь о левой партии «Гуманная Колумбия» президента Петро. Правительство в Колумбии формирует и возглавляет президент.

Густаво Петро, объявив об отказе принять военно-транспортные самолеты, предложил послать за депортируемыми свой президентский лайнер и заявил, что Колумбия примет сограждан на гражданских самолетах, без обращения с ними как с преступниками.

Президент Петро заявил, что в Колумбии находятся «более 15 666» нелегальных иммигрантов из США, но он, в отличие от администрации Трампа, никогда не станет устраивать облавы на них. Корректны ли эти данные, Би-би-си пока проверить не может.

На Колумбию приходится около 20% импорта кофе в США — это около двух миллиардов долларов в год. Кроме того, Колумбия экспортирует в США нефть, бананы, авокадо, цветы и другие товары.

Повышенные пошлины могут заставить оптовых покупателей колумбийских товаров либо переложить расходы на потребителей — тогда кофе станет дороже в магазинах, либо искать других поставщиков — и тогда колумбийские производители потеряют свой главный рынок.

Как отмечают корреспонденты США в регионе, колумбийский президент Петро, политик левых взглядов, давно известен нелюбовью к Трампу. Конфликт из-за иммигрантов стал для него поводом поднять градус риторики.

Петро обвинил Трампа в том, что тот относится к колумбийцам как к низшей расе, что он вообще готов от жадности погубить все человечество (отказываясь от борьбы с изменением климата), и заявил, что он, Петро, готов дать Трампу отпор.

При этом для успешной борьбы с нелегальной иммиграцией властям США нужны хорошие отношения с латиноамериканскими соседями, в том числе с Колумбией. Об этом недавно говорил Кристофер Ландау, которого сам Трамп выдвинул на пост заместителя госсекретаря: по его словам, сотрудничество с другими странами в деле сокращения миграционных потоков должно быть приоритетом во внешней политике США.

Каждый год южную границу США пересекают десятки тысяч мигрантов не только из Латинской Америки, но и со всего мира. Они прилетают в латиноамериканские страны, в том числе Колумбию, и затем добираются по земле. Перевозкой нелегальных иммигрантов обычно занимаются местные преступные группировки.

Дональд Трамп до возвращения на пост президента обещал начать массовую депортацию нелегальных иммигрантов, а после возвращения, в первый же день, подписал несколько указов об этом.

Часть этих указов расширяет полномочия федеральной Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в части ареста и содержания под стражей нелегальных иммигрантов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что за один день, 23 января, в США были арестованы 538 нелегалов.

В последний год при Байдене, в 2024 году, ICE задержала более 149 700 человек, то есть в среднем 409 человек в день.

Дональд Трамп объявил на мексиканской границе чрезвычайное положение и отправил туда армию.

Том Хоман, которого Трамп назначил «царем границы» (Border Czar), то есть верховным куратором охраны границы и борьбы с нелегальной иммиграцией, в воскресенье сказал в телеэфире ABC News, что военные уже находятся на мексиканской границе, организуют депортацию военно-транспортными самолетами и помогают строить заграждения.

«Это сильный сигнал всему миру: наша граница закрыта», — сказал Хоман.

#налог #самолет #Трамп #Колумбия

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