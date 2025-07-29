Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу отметив, что для него большая честь принять высшую государственную награду Турецкой Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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– Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.

Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.

– Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с Вашей деятельностью. Сегодня Ваша страна входит в двадцатку ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление казахско-турецких отношений.

– Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество активно углубляется. Мы добились значительных успехов в торгово-экономической сфере. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают около 4 тысяч турецких компаний. Наши культурно-гуманитарные связи крепнут из года в год. В настоящее время в Турции обучаются более 12 тысяч казахстанских студентов. В прошлом году Вашу страну посетили около 800 тысяч моих соотечественников, а в этом году данный показатель может превысить один миллион человек. Мы тесно взаимодействуем и на международной арене. Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности. Особенно хотелось бы отметить наши эффективные действия в рамках Организации тюркских государств. Сегодня мы видим большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества и вывода его на качественно новый уровень. Итоги сегодняшних переговоров служат ярким тому подтверждением, – заявил Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна проводит сбалансированную политику и реализует масштабные социально-экономические задачи.

– Благодаря этому мы достигли неплохих результатов и обеспечили стабильный экономический рост. По итогам 2024 года ВВП страны вырос на 5,1%, а за первое полугодие этого года экономика Казахстана увеличилась на 6,2%. В нынешнем году мы планируем довести валовой внутренний продукт до 300 миллиардов долларов. Это самый большой показатель в Центральной Азии. Для достижения поставленных целей мы уделяем приоритетное внимание четырем направлениям: цифровизации и развитию искусственного интеллекта, укреплению транспортно-транзитного потенциала, модернизации аграрного сектора, а также запуску крупных инфраструктурных проектов в энергетике и промышленности. Отмечу, что Астана придает особое значение сотрудничеству с Турцией для успешной реализации данных задач, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, внутренняя ситуация в Казахстане стабильна. Последовательно осуществляется политический курс, основанный на концепции «Закон и Порядок».

– Мы успешно реализуем политические реформы. Наше государство придерживается формулы «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». В настоящее время в нашей стране активно проводится общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Под чистотой подразумевается изменение образа жизни и обновление сознания гражданина. Наша страна должна быть зеленой, наш народ – честным, а его намерения – чистыми. Мы призываем наших сограждан следовать этим ценностям. Конечная цель нашей внутренней политики – построение «Справедливого Казахстана» и «Слышащего государства». Казахстан проводит взвешенную, многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Наши отношения с соседними странами развиваются в духе дружбы и взаимопонимания. Турция в нашей дипломатии занимает особое место. Мы поддерживаем реформу Организации Объединенных Наций и считаем, что в этом вопросе у нас с Турцией общие цели и интересы. В этой связи хотел бы подчеркнуть участие Турции как посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. Мы высоко ценим прогресс, который достигнут благодаря Вам, и поддерживаем Ваши инициативы, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил значительный вклад Президента Касым-Жомарта Токаева в укрепление многопланового сотрудничества между двумя странами.

– Под мудрым руководством уважаемого Касым-Жомарта Токаева Казахстан стал центром мира и стабильности в своем регионе. В Турции искренне рады достижениям братского Казахстана. Высокой оценки также заслуживает вклад Вашей страны в институционализацию Организации тюркоязычных государств. Вы неоднократно доказывали, что являетесь истинным другом Турции и турецкого народа. Именно поэтому я считаю большой честью вручить Вам высшую награду Турецкой Республики. Уверен, что этот орден станет символом нерушимой дружбы между нашими странами, – сказал Президент Турции.

В торжественной церемонии приняли участие турецкие общественные деятели, представители творческой интеллигенции и деловых кругов, а также около 80 представителей дипломатического корпуса.