Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, указом главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.

Другим указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.