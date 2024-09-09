Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
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Акорда сообщила о подписании Касым-Жомартом Токаевым ряда указов, передает Kazpravda.kz
Так, указом главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.
Другим указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.