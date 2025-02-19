Президент – об Иордании: Нас многое объединяет

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Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В начале беседы президент поздравил короля Абдаллу II с серебряным юбилеем его правления, пожелав дальнейших успехов в реализации созидательных инициатив по обеспечению устойчивого роста и процветания народа Иордании и повышения авторитета страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность иорданскому лидеру за вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между двумя странами.

По его словам, Иордания пользуется признанием международного сообщества за непоколебимую приверженность миру и стабильности.

– Цель моего визита – придать дополнительный импульс нашим отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям. Считаю, что у нас общие взгляды и оценки процессов, происходящих в мире. В то же время мы очень заинтересованы в укреплении связей на политическом уровне. У нас есть определенные идеи. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем достичь конкретных договоренностей и добиться очень хороших результатов. Мы готовы упорно работать в рамках нашего сотрудничества. Мы считаем Иорданию дружественным государством. Нас многое объединяет, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Совместное заявление и соглашения, которые будут приняты сегодня, служат примером общего стремления к наращиванию казахско-иорданского взаимодействия по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня.

Король Иордании Абдалла II отметил, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

– Рад приветствовать Вас и Вашу уважаемую делегацию в Иордании. Отрадно, что сегодня открываются хорошие возможности для активизации экономических связей, для частного сектора, что, конечно, имеет крайне важное значение, – подчеркнул король Иордании.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.

Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.

Президент Казахстана и король Иордании также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил короля Иордании посетить Казахстан с визитом.

#переговоры #президент #Иордания

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