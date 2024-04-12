Президент обозначил конкретные шаги по развитию науки – политолог

Политолог, исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при УДП РК Жанар Тулиндинова на своей странице в Facebook проанализировала основные тезисы выступления президента на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/zh.tulindinova

По мнению Жанар Тулиндиновой, несмотря на праздничный повод - сегодня в Казахстане отмечается День науки и 125-летний юбилей выдающегося учебного-геолога Каныша Сатпаева, президент Токаев отметил, что во время нынешних паводков особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных специалистов и ученых в стране.

«Глава государства констатировал, что на протяжении десятилетий развитию науки в стране не уделялось должного внимания. В результате был утрачен прежний научный потенциал и инфраструктура. Но в последние годы условия для развития казахстанской науки стали значительно лучше. Национальной академии наук был присвоен государственный статус. Был создан Национальный совет по науке и технологиям при президенте. В течение трех лет на развитие науки из республиканского бюджета будет выделено 625 млрд тенге. Заработная плата ученых увеличилась вдвое. Тем не менее, предстоит сделать еще немало. Президент предложил следующие шаги - более активно задействовать возможности отечественной науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата, перейти к открытой прикладной модели науки, направленной на развитие экономики. Также следует обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта и преобразование различных сфер экономики и социальной жизни, сделать акцент на развитии университетской науки и научной инфраструктуры и укрепить кадровый потенциал науки в том числе путем увеличения финансирования грантов, выделяемых молодым ученым, и внедрения «индустриального PhD» совместно с крупными производственными компаниями», - считает она.

Эксперт заострила внимание на том, что президент напомнил, что в настоящее время в парламенте обсуждается законопроект «О науке и технологической политике», и выразил надежду, что этот документ придаст мощный импульс развитию науки.