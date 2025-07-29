По словам Главы государства, в настоящее время в республике работают около 4 тысяч турецких компаний, которые реализовали совместные проекты на сумму 6 миллиардов долларов

Фото: Акорда

Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

– В качестве открытого и надежного партнера мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам и приглашаем ваши компании к участию в масштабных долгосрочных проектах. Прекрасные возможности открываются для укрепления транспортно-логистических связей. Нам следует максимально использовать стратегическое расположение наших стран. В настоящее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше Правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям, – заявил Президент.

В ходе переговоров сторонами была отмечена важность взаимодействия в энергетическом секторе.



– В настоящее время по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов, – добавил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал сельское хозяйство еще одной важной отраслью для взаимодействия. Он подчеркнул, что наша страна вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Турции и затронул вопрос экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

В выступлении была отмечена заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, поскольку наша страна придает большое значение цифровизации сельского хозяйства, повышению производительности труда и развитию перерабатывающей промышленности.