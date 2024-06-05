Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ

Здравоохранение, Президент
119
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Во время встречи с сотрудниками центра глава государства отметил, что в мире таких учреждений не так много

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства нового корпуса Национального научного онкологического центра, который будет открыт в августе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Общая площадь здания составляет более 58 тысяч квадратных метров. Оно будет вмещать в себя стационар на 210 коек, в том числе 24 койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также 150 мест дневного стационара. Планируемая ежегодная пропускная мощность – 6 тысяч госпитализаций.

Глава государства также был проинформирован о том, что в новом корпусе будут сконцентрированы все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных образований. Здесь будут созданы условия для научных исследований, реализации научно-технических программ и образовательной практики.

Благодаря открытию этого корпуса онкологический центр станет национальным координатором в создании интегрированной модели оказания онкологической помощи, которая будет охватывать как первичное звено здравоохранения, так и все региональные онкологические медицинские учреждения.

Стационар будет представлен центрами опухолей головы и шеи, торакальной и абдоминальной онкологии, онкоурологии, маммологии, онкогинекологии, остеоонкологии и онкогематологии.

Во время встречи с сотрудниками глава государства отметил, что строительство корпуса позволит качественно решать приоритетные задачи в сфере здравоохранения.

«Я поздравляю всех с этим уникальным медицинским учреждением. В мире таких учреждений не так много. Однозначно, это будет флагман медицинской практики и науки в нашем регионе», – подытожил он.

В заключение Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества в работе центра.

Напомним, 8 июня ЛОР-онкологи проведут бесплатные консультации по всему Казахстану.

#Токаев #строительство #онкология #визит #ННОЦ #соцобъект

Популярное

Все
Консолидация и развитие
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Дистанционная работа: быть или не быть?
За некачественные госуслуги наказан сельский аким
Экотренд становится модным
Государство заинтересовано в рождаемости детей
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Из инклюзивного класса – в МГУ? Жезказганская школа получила международную аккредитацию
Договоры на поставку продукции для железнодорожников заключили шымкентские текстильщики
Молочно-товарная ферма снизит дефицит
30 лет назад флаг Казахстана побывал в космосе вместе c космонавтом Талгатом Мусабаевым
Электроэнергия для предпринимателей области Жетысу стала дешевле
«Радужные» пельмени предлагают потребителям шымкентские предпринимательницы
Девять спектаклей из девяти стран покажут в Алматы
Более 3 000 человек одновременно исполнили государственный гимн
Пик паводка в Атырауской области пройден
Число желающих сдать ЕНТ среди выпускников колледжей неуклонно растет
Форум патриотов прошел в Туркестане
Специальная антология готовится к 30-летию АНК
Будущее за «зеленой» энергетикой
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
В Таразе взялись за освещение улиц
Когда наступает старость?
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов

Читайте также

Токаев посетил семейный центр SANA Sport
8 июня ЛОР-онкологи проведут бесплатные консультации по все…
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Президент поставил перед Умаровым ряд задач по сотрудничест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]