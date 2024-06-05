Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ

Во время встречи с сотрудниками центра глава государства отметил, что в мире таких учреждений не так много

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства нового корпуса Национального научного онкологического центра, который будет открыт в августе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Общая площадь здания составляет более 58 тысяч квадратных метров. Оно будет вмещать в себя стационар на 210 коек, в том числе 24 койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также 150 мест дневного стационара. Планируемая ежегодная пропускная мощность – 6 тысяч госпитализаций.

Глава государства также был проинформирован о том, что в новом корпусе будут сконцентрированы все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных образований. Здесь будут созданы условия для научных исследований, реализации научно-технических программ и образовательной практики.

Благодаря открытию этого корпуса онкологический центр станет национальным координатором в создании интегрированной модели оказания онкологической помощи, которая будет охватывать как первичное звено здравоохранения, так и все региональные онкологические медицинские учреждения.

Стационар будет представлен центрами опухолей головы и шеи, торакальной и абдоминальной онкологии, онкоурологии, маммологии, онкогинекологии, остеоонкологии и онкогематологии.

Во время встречи с сотрудниками глава государства отметил, что строительство корпуса позволит качественно решать приоритетные задачи в сфере здравоохранения.

«Я поздравляю всех с этим уникальным медицинским учреждением. В мире таких учреждений не так много. Однозначно, это будет флагман медицинской практики и науки в нашем регионе», – подытожил он.

В заключение Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества в работе центра.

Напомним, 8 июня ЛОР-онкологи проведут бесплатные консультации по всему Казахстану.