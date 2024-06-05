8 июня ЛОР-онкологи проведут бесплатные консультации по всему Казахстану
108
С 3 по 8 июня в Казахстане проводится Неделя осведомленности об опухолях головы и шеи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазНИИ онкологии и радиологии
8 июня в государственных онкологических организациях Казахстана будет проведен единый день открытых дверей.
Мероприятие посвящено профилактике опухолей головы и шеи, где любой желающий может получить бесплатную консультацию и провериться у ЛОР-онкологов.
Со списком и адресами государственных онкоцентров, в которых будет идти прием, можно ознакомиться здесь.