8 июня ЛОР-онкологи проведут бесплатные консультации по всему Казахстану

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

С 3 по 8 июня в Казахстане проводится Неделя осведомленности об опухолях головы и шеи, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на КазНИИ онкологии и радиологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

8 июня в государственных онкологических организациях Казахстана будет проведен единый день открытых дверей.

Мероприятие посвящено профилактике опухолей головы и шеи, где любой желающий может получить бесплатную консультацию и провериться у ЛОР-онкологов.

Со списком и адресами государственных онкоцентров, в которых будет идти прием, можно ознакомиться здесь.

#бесплатно #онкология #врачи #консультация

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