Президент поручил акимам усилить работу по обеспечению общественно-политического порядка

Во время заседания Совета безопасности Казахстана с участием акимов Астаны, Алматы и областей были обсуждены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности и общественно-политической стабильности, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Обращаясь к присутствующим, Президент Казахстана отметил, что в этом году наша страна празднует ряд исторически значимых событий.
"В этом году мы отмечаем 25-летие Независимости Казахстана. Все праздничные мероприятия в рамках этого события необходимо провести на высоком уровне с надлежащим обеспечением общественно-политического порядка. Это особенно актуально в условиях, когда в мире нарастают вызовы и угрозы, влияющие и на нашу внешнюю и внутреннюю безопасность", – сказал Глава государства.
Кроме того, перед акимами регионов были поставлены задачи по эффективному исполнению Плана нации, выполнению принятых социальных обязательств, обеспечению занятости и своевременному реагированию на нужды населения, а также улучшению идеологической работы на местах.
"Особенность сегодняшнего заседания в том, что в нем приняли участие акимы регионов республики. Как известно, в начале года начала работу Местная полицейская служба, тем самым усилилась ответственность акимов за работу по обеспечению безопасности и охраны порядка на местах. Эти и другие вопросы и обсуждались во время сегодняшнего заседания", – отметил секретарь Совбеза РК Нурлан Ермекбаев.