Президент поручил бизнесу в АПК развивать местные сообщества. Что делается в этом направлении

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Образовательные, спортивные и культурные проекты от Qyzylsha Zher, – ведущей компании в области сельского хозяйства в РК, специализирующейся на производстве сахарной свеклы, – положительно сказываются на жизни региона в самых разных аспектах. От повышения функциональной грамотности до прямого роста дохода. Рассказываем, что это за компания и что за проекты.

Люди, которые владеют землей и зарабатывают на ней, по словам президента, обязаны вкладываться в улучшение жизни на селе.

«Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли, – сказал Касым-Жомарт Токаев в очередном послании народу. – При этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан».

Подобные тезисы звучат с высоких трибун не впервые. И многие собственники бизнеса давно озабочены развитием уровня жизни региона, в котором сконцентрировано производство.

«Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы люди были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего», – сказал президент.

Так, например, фермеры из Жамбылской области утверждают, что благодаря одному только проекту AgroUstaz, они смогли получить доступ к уникальным знаниям, которые позволили внедрить новые технологии и повысить урожайность сахарной свеклы. Но компания реализует не один лишь этот проект.

Что за компания?

ТОО «Qyzylsha Zher» является частью крупнейшего агрохолдинга страны. По словам Алёны Лобанковой, директора ТОО «Qyzylsha», также входящей в K-Agro Холдинг, дочерние проекты холдинга играют ключевую роль в развитии экономики и жизни региона в целом.

«Коллектив ТОО «Qyzylsha Zher» состоит из порядка 100 постоянных сотрудников с уровнем заработных план выше среднего значения в регионе. В ТОО «Qyzylsha-Zher» активно развивается компетенция, внутренний микроклимат и культура. Особое значение уделяется развитию новых навыков и повышению квалификации сотрудников, работают социальные лифты, где активно привлекаются работники близлежащих поселков», – говорит она.

Qyzylsha Zher вносит вклад в развитие эффективного и экологичного сельского хозяйства через строительство полноценной инфраструктуры как аванкамера на 8 000 куб.м., современные насосные станции, сеть подземных коммуникаций по доставке воды, которые способствуют внедрению влагосберегающих технологий, бережного и экологичного отношения к земле, а также внесения качественных семян и удобрений.

«Важно отметить, что увеличение объема урожайности путем применения современных агротехнологий выращивания, внедрения влагосберегающих технологий, а также меры государственной поддержки позволяют фермерам, занимающимся выращиванием сахарной свеклы, получать больший доход в сравнении с выращиванием других культур», – говорит Алёна Лобанкова.

Причем тут сахарная свёкла?

Свекловодство – стратегически важная культура для продовольственной безопасности Казахстана. Республика Казахстан находится в зависимости от импорта сахара, половина которого завозится напрямую из России, 44% завозится в виде сахарного тростника из стран Латинской Америки, и только 6% является продуктом переработки сахарной свеклы.

тонн в год Объем рынка 2019 2020 2021 2022 Импорт сахара 252,380 419,815 311,870 272,010 Внутреннее производство 193,104 107,299 220,644 281,500* Экспорт сахара (6,098) (27,998) (2,612) (59) Итого 439,386 499,116 529,901 553,451

*в том числе переработка импортируемого сырья в виде сахарного тростника.

Развитие этой отрасли через образовательные программы помогает не только снизить зависимость от импорта сахара, но и стимулирует развитие сопутствующих сфер: переработки, логистики, инновационных агротехнологий.

А как было раньше?

До 2019 года культура свекловодства в регионе развивалась недостаточно активно. Площадь посевов и объемы урожая были относительно низкими, технологии орошения и обработки земли не были массово внедрены, а фермеры сталкивались с проблемами низкой рентабельности и неэффективности.

«Государство активно начало поддержку сахарной отрасли с 2021 года и можно отметить, что предлагаемые меры заметно повлияли на объемы производства сахарной свеклы и на загрузку действующих сахарных заводов», – говорит Алёна Лобанкова.

Область/Район, гектар посевов 2021

Факт 2022

Факт 2023

Факт 2024 Прогноз Жетысуская область 6,491 5,306 8,600 10,200 Жамбылская область 3,000 3,429 4,600 9,800 Итого, га 9,491 8,734 13,200 20,000

Чему учат фермеров?

Одним из ключевых проектов Qyzylsha Zher является AgroUstaz, направленный на повышение уровня знаний и навыков фермеров Жамбылской области по выращиванию сахарной свеклы, внедрению инновационных агротехнологий, улучшению финансовой грамотности и развитию устойчивых и эффективных практик в агробизнесе.

В программе AgroUstaz, где детально разбирается весь процесс выращивания сахарной свеклы и культура севооборота, а также даются знания по базовой финансовой грамотности, планированию, тайм-менеджменту и работе с государственными органами по инструментам поддержки, фермеры участвуют на бесплатной основе. В программе приняло участие 45 фермеров. По каждой тематике приглашаются компетентные и авторитетные специалисты.

Проект AgroUstaz трансформировался в чат-портал в WhatsApp, где фермер оперативно может получить ответы на все вопросы в течение всего периода выращивания. В чате собраны специалисты как из отрасли, так и из научной среды, которые активно делятся знаниями и рекомендациями по запрашиваемой тематике.

Что еще компания делает для развития региона?

На основе накапливаемого опыта и внедрения лучших мировых практик, по словам Алёны Лобанковой, проводится активная работа с сообществом местных фермеров через партнерство в выращивании сахарной свеклы и внедрения современных агротехнологий. Благодаря увеличению урожайности сахарной свеклы, фермеры получают стабильный доход, а экономика региона укрепляется.

Помимо развития культуры свекловодства, Qyzylsha Zher является активным участником социальной жизни региона, где активно организует различные благотворительные акции, которые нацелены на улучшение жизни местного населения. Они проходят при активной поддержке благотворительного фонда «Халык».

AgroUstaz – не единственный образовательный проект. Другим масштабным проектом развития инфраструктуры такого типа является «Оснащение Колледжа №10 в городе Шу». В колледж закуплена современная аппаратура, проведен капитальный ремонт помещения лаборатории. Новое оборудование позволит студентам получать практические навыки и знания, необходимые для работы в сфере сельского хозяйства и агрономии.

«В 2023 году, совместно с нашими турецкими партнерами Konya Seker была организована программа по обучению студентов региона в Университет Коньи, Турция. По данной программе были отобраны и отправлены за счет компании 4 студента”, – рассказывает Алёна Лобанкова. – Особенно хотим отметить, что все выбранные студенты являются уроженцами Шуского района Жамбылской области, где мы проводим основную деятельность. Они будут проходить обучение по специальностям, в которых наша компания особенно заинтересована».

Помимо образования, Qyzylsha Zher активно участвует в развитии традиционных и национальных видов спорта. Из наиболее ярких инициатив можно отметить празднования Наурыза в селе Бельбасар Шуского района Жамбылской области в 2024 году.

«Наше предприятие совместно с благотворительным фондом «Халык» осуществило целый ряд значимых инициатив. Мы не только вручили спортивному комплексу новый автобус, который будет использоваться для развозки молодых спортсменов и обеспечения участия в соревнованиях, но и обеспечили его современным борцовским и боксерским оборудованием, что стало важным шагом на пути к реализации спортивных достижений и целей местной молодёжи”, – говорит Алёна Лобанкова. – Особую атмосферу событию придало участие выдающегося казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова. Его присутствие не только воодушевило воспитанников спортивных школ, но и предоставило уникальную возможность проведения открытых тренировок и мастер-классов, что стало настоящим праздником спорта для более чем 200 участников, включая учеников спортивных школ, их тренеров и местного населения».

Учитывая особую атмосферу и культуру в сельской местности, где популярны национальные виды спорта, Qyzylsha Zher активно участвует в развитии и поддержке такого вида спорта, как «Кокпар», являясь спонсором местной компании «Аманат Бельбасар», ежегодно проводит командный турнир, которая каждой осенью традиционно проводит командный турнир по этой игре.