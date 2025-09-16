Такое поручение он дал в ходе своей поездки в Акмолинскую область

Фото: t.me/aqorda_resmi

"Глава государства поручил построить футбольный стадион в Кокшетау вместимостью не менее 10 тысяч человек", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что Главе государства представили план развития города до 2050 года. Прогнозируется рост численности населения города до 500 тысяч человек.

В рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса. Создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий.

Территория областного центра расширяется на 7 тысяч гектаров. Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства.