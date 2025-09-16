Главе государства представили новый Генеральный план развития Кокшетау до 2050 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса.

Создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий.

Территория областного центра расширяется на 7 тысяч гектаров. Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства.

Прогнозируется рост численности населения города до 500 тысяч человек. В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей будет сдано порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, в том числе за счет нового строительства и реновации.

Главе государства рассказали об успешном запуске пятилетней программы реновации. Цель проекта – переселение людей из аварийных домов в современные, комфортные и энергоэффективные квартиры, а также комплексное обновление инженерных сетей, дворов и общественных пространств. Оператором программы выступает социально-предпринимательская корпорация Kokshe.

В настоящее время снесены 13 ветхих домов и построено 2 девятиэтажных и 4 пятиэтажных многоквартирных дома для 365 семей. До 2029 года планируется снести 175 ветхих и аварийных домов. На их месте будет построено 35 современных домов на 3500 квартир, что позволит обеспечить переселение около 11 тысяч человек.