Президент посетил международную школу KIS Astana

Глава государства подчеркнул, что такие учреждения играют ключевую роль в подготовке конкурентоспособных и всесторонне развитых молодых людей

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева по столице началась с посещения Kazakhstan International School Astana (KIS Astana), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Учебное заведение занимает территорию площадью более 20 тыс. кв. метров и рассчитано на 800 школьников и 120 детей дошкольного возраста.

Школа обладает престижной аккредитацией международного бакалавриата (IB), который представлен тремя программами: начальной (Primary Years Programme, PYP) – для детей в возрасте от 5 до 11 лет, средней (Middle Years Programme, MYP) – для детей в возрасте от 11 до 16 лет и старшей школы (Diploma Programme, IB) – для учащихся в возрасте 16–19 лет.

Учебные классы оснащены современными технологиями, создающими комфортные условия для обучения и раскрытия потенциала каждого ученика. Школа также располагает спортивной инфраструктурой: футбольным стадионом, теннисным кортом, мини-футбольным полем и двумя бассейнами.

В ходе посещения президент отметил важность повышения уровня образования в Казахстане, подчеркнув, что такие учреждения играют ключевую роль в подготовке конкурентоспособных и всесторонне развитых молодых людей.