Официально объявлен бой трехкратного чемпиона Казахстана по боксу в профи

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский боксер Адилет Курметов проведет очередной поединок на профессиональном ринге. Соперником трехкратного чемпиона Казахстана станет российский боксер из Татарстана Амин Абдуллин. Их противостояние состоится 14 августа в Набережных Челнах в рамках международного турнира IBA.PRO 20, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Для Курметова этот бой станет возвращением в классический бокс после успешного выступления в российской кулачной лиге RCC HARD. В июле казахстанец принял участие в отборочном гран-при «One round» в Екатеринбурге, где бойцам было необходимо провести три поединка за один вечер. В финале Курметов встретился с Улканом Шодибековым по прозвищу «Индеец» и одержал победу, став победителем турнира. Финальный бой стал для представителя Казахстана третьим за вечер.

Теперь Курметова ждет противостояние с одним из перспективных российских боксеров. Амин Абдуллин является победителем чемпионата России 2024 года, дважды доходил до финала национального первенства и становился финалистом молодежного Кубка мира.

Курметов является трехкратным чемпионом Казахстана среди любителей, двукратным финалистом Спартакиады Республики Казахстан и участником чемпионата мира. На профессиональном ринге 31-летний уроженец Усть-Каменогорска провел три официальных боя и во всех одержал победы, один раз завершив поединок досрочно.

В ноябре 2024 года казахстанец также встретился с олимпийским чемпионом из Кубы Эрисланди Альваресом на турнире IBA Kunlun Fight World Cup. Шестираундовый бой завершился победой кубинца единогласным решением судей, однако его результат не был внесен в официальную профессиональную статистику Курметова.