Официально объявлен бой трехкратного чемпиона Казахстана по боксу в профи

Курметова ждет противостояние с одним из перспективных российских боксеров
Казахстанский боксер Адилет Курметов проведет очередной поединок на профессиональном ринге. Соперником трехкратного чемпиона Казахстана станет российский боксер из Татарстана Амин Абдуллин. Их противостояние состоится 14 августа в Набережных Челнах в рамках международного турнира IBA.PRO 20, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz
Для Курметова этот бой станет возвращением в классический бокс после успешного выступления в российской кулачной лиге RCC HARD. В июле казахстанец принял участие в отборочном гран-при «One round» в Екатеринбурге, где бойцам было необходимо провести три поединка за один вечер. В финале Курметов встретился с Улканом Шодибековым по прозвищу «Индеец» и одержал победу, став победителем турнира. Финальный бой стал для представителя Казахстана третьим за вечер.
Теперь Курметова ждет противостояние с одним из перспективных российских боксеров. Амин Абдуллин является победителем чемпионата России 2024 года, дважды доходил до финала национального первенства и становился финалистом молодежного Кубка мира.
Курметов является трехкратным чемпионом Казахстана среди любителей, двукратным финалистом Спартакиады Республики Казахстан и участником чемпионата мира. На профессиональном ринге 31-летний уроженец Усть-Каменогорска провел три официальных боя и во всех одержал победы, один раз завершив поединок досрочно.
В ноябре 2024 года казахстанец также встретился с олимпийским чемпионом из Кубы Эрисланди Альваресом на турнире IBA Kunlun Fight World Cup. Шестираундовый бой завершился победой кубинца единогласным решением судей, однако его результат не был внесен в официальную профессиональную статистику Курметова.