Президент поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Президент
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Текст поздравления Касым-Жомарта Токаева опубликовала пресс-служба Акорды, сообщает Kazpravda.kz

Фото; Акорда

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием.

Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов.

В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан.

Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.

Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.

Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана.

Желаю всем мира, добра и благополучия!
 

#Токаев #поздравление #День единства народа

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