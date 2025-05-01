Фото; Акорда

Уважаемые соотечественники!



Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!



Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием.



Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов.



В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан.



Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.



Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.



Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана.



Желаю всем мира, добра и благополучия!

