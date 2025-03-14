Президент предложил создать Фонд охраны биоразнообразия

Выступая на IV заседании Национального курултая, президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи охраны биологического разнообразия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать Фонд охраны биологического разнообразия.

Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы. Попутно отмечу, что мы смогли внести в международный реестр наше достояние – тазы. Теперь весь мир знает, что это казахская порода охотничьей собаки, отличающаяся совершенно удивительными качествами», - подчеркнул глава государства.