Президент предложил создать Фонд охраны биоразнообразия

Президент,Экология
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Он также выразил готовность лично возглавить данную общественную организацию

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Выступая на IV заседании Национального курултая, президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи охраны биологического разнообразия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать Фонд охраны биологического разнообразия.

Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы. Попутно отмечу, что мы смогли внести в международный реестр наше достояние – тазы. Теперь весь мир знает, что это казахская порода охотничьей собаки, отличающаяся совершенно удивительными качествами», - подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что Казахстан приступил к восстановлению популяции так называемого туранского тигра в Прибалхашье.

«Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди – сохранение и преумножение численности снежных барсов», - добавил Токаев.

#Токаев #фонд #животные #курултай #охрана #биоразнообразие

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