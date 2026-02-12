Президент придает особое значение развитию межкультурного диалога – Маулен Ашимбаев

В Астане состоялась презентация перевода книги генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мухаммеда Абдельсалама. Издание, выпущенное на казахском языке, называется «Папа Римский и Верховный имам: Тернистый путь и свидетельствует о рождении человеческого братства», передает Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Сената Парламента РК, Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев, автор книги, депутаты Парламента, представители дипломатического корпуса, духовенства и общественные деятели.

Обращаясь к участникам церемонии, Маулен Ашимбаев отметил, что за вклад в укрепление межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне, продвижение идей и целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за усилия и системную работу во имя углубления взаимоотношений Казахстана с Университетом «Аль-Азхар» Главой государства Касым-Жомартом Токаевым принято решение о награждении Мухаммеда Абдельсалама орденом «Достық» I степени. Было отмечено, что ранее в этот же день генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мухаммеда Абдельсалама принял Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Спикер Сената также подчеркнул, что Президент страны неоднократно указывал на то, что в наши дни человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами: обострение геополитической ситуации, усиление культурных и религиозных противоречий, климатический кризис и рост социального неравенства. Было подчеркнуто, что в этой связи особое значение получает возрастающая роль межрелигиозного диалога и духовной дипломатии.

«В Казахстане инициативам, направленным на укрепление единства человечества, всегда уделяется особое внимание. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придаёт большое значение развитию межкультурного и межцивилизационного диалога. Как отметил Глава государства, конструктивный и основанный на взаимном уважении диалог является главным залогом устойчивого развития. В этой связи наша страна последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на глобальном уровне. Особое значение в этом контексте имеют проекты, способствующие продвижению культуры мира и диалога, а также укреплению взаимопонимания и общественного согласия», - сказал Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев обратил внимание и на то, что принятый в 2019 году документ «О человеческом братстве в пользу мира и мирного сосуществования», стал уникальным обращением, призывающим все человечество опираться на общие ценности. В представленной общественности книге систематизированы глубокие размышления, аналитические выводы и философские оценки, раскрывающие сущность и значение этого исторического документа.

Следует отметить, что труд впервые предлагается аудитории на казахском языке. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что этот шаг символизирует значимую роль Казахстана в деле укрепления мира и согласия на глобальном уровне. Ярким тому подтверждением служит регулярно проводимый по инициативе нашей страны Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а также мир и согласие, царящее между различными этносами, проживающими в Казахстане. В этой связи, издание данной книги является важным шагом, направленным на продвижение и популяризацию казахстанского опыта укрепления межрелигиозного согласия.

В ходе мероприятия автор книги Мухаммед Абдельсалам выразил благодарность казахстанской стороне за поддержку инициативы, направленной на укрепление человеческого братства. Также на встрече выступили Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, государственный и общественный деятель Адиль Ахметов, Апостольский нунций Святого Престола в Республике Казахстан Джордж Панамтундил, а также Председатель Правления Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Гульсана Кожабай.

