Президент принял акима Алматинской области

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Марата Султангазиева о социально-экономическом развитии региона за І квартал 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ключевые показатели

Объем промышленного производства составил 507,9 млрд тенге.

Объем продукции сельского хозяйства достиг 97,4 млрд тенге.

 Количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тысячи, показав рост на 7,7%.

Основные проекты

С начала года запущено 12 промышленных проектов, включая расширение производственной площадки GALANZ bottlers, строительство Бартогайской ГЭС-28 и каскада малых ГЭС на реке Шарын.

На стадии реализации находятся 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест.

Развитие городов Қонаев и Алатау

В областном центре внедряется система Smart Qonaev,

ведется реконструкция дорог и инженерных сетей.

Начаты корректировка генерального плана и проектирование инфраструктуры города Алатау.

Сфера образования

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» возводятся 17 школ.

Планируется строительство 19 школ через ГЧП и капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025–2027 годах.

Поручения Президента

Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной и своевременной реализации всех намеченных планов по развитию областного центра – города Қонаев, нового города Алатау и в целом Алматинской агломерации.

Глава государства поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах.

#президент #аким #Алматинская область #регион

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