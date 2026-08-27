Токаев поздравил Президента Молдовы с 35-й годовщиной Независимости

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В поздравлении подчеркивается готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру направлений в интересах народов двух стран.

Глава государства пожелал Президенту Молдовы успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания.