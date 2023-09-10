Президент Токаев поздравил сборную Казахстана с победой

Президент, Спорт
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024.

Сборная Казахстана уже с первых секунд поединка почувствовала поддержку переполненной 30-тысячной арены, плюс на матче присутствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев и знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин. 

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч. 

 

#Токаев #футбол #победа #АстанаАрена

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