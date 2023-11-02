Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану
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В Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК
В аэропорту столицы его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Напомним, 3 ноября состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.
Ранее, премьер-министр Алихан Смаилов встретил президентов Азербайджана и Кыргызстана в аэропорту Астаны.