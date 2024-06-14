Президент UFC сообщил об отмене боя Макгрегора с Чендлером

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Президент UFC Дана Уайт объявил об отмене боя между ирландцем Конором Макгрегором (22-6) и американцем Майклом Чендлером (23-8), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Их поединок должен был стать главным событием турнира UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе. Однако из-за травмы Макгрегора этот бой был снят с карда номерного турнира.

Ранее в Ирландии была отменена пресс-конференция с участием бойцов, а затем на некоторых сервисах исчезла реклама с анонсом предстоящего турнира.

Теперь ивент возглавит чемпионский бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Последний раз Макгрегор бился в июле 2021 года в Лас-Вегасе, когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.

Чендлер последний поединок провел также с Порье в ноябре 2022 года в Нью-Йорке и проиграл сдачей в третьем раунде.