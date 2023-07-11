Президент: "В столице слишком увлеклись жилищным строительством и перестали возводить уникальные объекты"

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заявил, что разработанный Единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика.

«Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики. Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед. Новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков», – обозначил глава государства.

В качестве примера неудачной застройки он привел аллею Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы.

«В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық», – сказал Токаев.

В рамках полицентричного подхода аллея Мыңжылдық должна стать новым центром притяжения для бизнеса и горожан, а не превратиться в очередной безликий спальный район, резюмировал он.

«Ранее мною было поручено серьезно заняться благоустройством набережной реки Есиль, территории ЭКСПО и других районов города. Выработайте новое видение в этом направлении с привлечением авторитетных местных и мировых экспертов, урбанистов.

В то же время в столице перестали возводить уникальные объекты: слишком увлеклись жилищным строительством. В свое время бизнесом были построены такие знаковые комплексы, как «Абу-Даби Плаза», «Хан шатыр», Talan Towers, которые сегодня выступают символами Астаны. Акимату нужно вновь использовать такой подход и задействовать частных инвесторов и известных архитекторов для возведения новых достопримечательностей города», – поручил глава государства.

#Астана #Токаев #президент #столица

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