Президент Венесуэлы увидел в покемонах провокаторов насилия среди молодежи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался против игры Pokemon Go, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт . По его словам, игра провоцирует насилие.Об этом он заявил в своей телепрограмме "В контакте с Мадуро". В частности, он сказал, что Pokemon Go создает "виртуальную реальность, связанную с оружием, насилием, смертью".Мадуро выразил озабоченность распространением игры и призвал открыто обсудить эту проблему.Мобильная игра в настоящее время в Латинской Америке еще не вышла, но отмечается, что скоро игра официально должна выйти и в странах этого региона.Pokemon Go поставила рекорд в AppStore, так как за первую неделю игру скачивали чаще, чем любое другое приложение.