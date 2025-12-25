Президент вручил группе граждан Жамбылской области госнаграды

За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил Благодарность Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны награждены:

орденом «Құрмет»

1. Утельбаев Магауия Мейрбекович – гидротехник ТОО «Жасыл Ел-Тараз», город Тараз

2. Сарбасов Бейсенбек Маханович – старший чабан ТОО «Жылы бұлақ - Меркі», Жамбылская область;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

3. Байдильдаев Марат Тайтелиевич – электрик электросетей Жамбылского района ТОО «Жамбыл электр жүйесі», Жамбылская область

4. Байтурсынов Бакытбек Тулумханович – водитель автокара ТОО «Бурненская молочная компания», Жуалынский район Жамбылской области

5. Утениязов Садуакас Абдиназарович – машинист насосных установок ТОО «Talas Investment Company», Таласский район Жамбылской области

6. Пичиневский Андрей Анатольевич – сварщик ТОО «Меркенский сырный завод», Жамбылская область

7. Сагиндиков Джумабек – рабочий участка ТОО «Жасыл Ел Тараз»

8. Сатбаев Елубай – водитель автопогрузчика ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», город Тараз

9. Туранов Райм Мансурович – слесаpь-ремонтник Таразского филиала ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», город Тараз;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

10. Жолымбеков Сайлаубек Пашайевич – врач-ветеринар ТОО «Мерке-ет комбинаты», Жамбылская область

11. Голубцов Андрей Анатольевич – машинист энергоблоков АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова», город Тараз

12. Жуковская Татьяна Александровна – главный технолог ТОО «Ali-Ko Sut 2023», Жуалынский район Жамбылской области

13. Кожамкулов Нурталап Куантаевич – печатник ТОО «Рысбаева и Ко», город Тараз

14. Сугирбаева Шынар Асыранкуловна – технолог ТОО «Амир и Д», город Тараз

