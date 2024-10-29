Президент встретился с главой парламента Монголии

Глава государства провел встречу с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана в ходе своего государственного визита в Улан-Батор провел встречу с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.

Глава государства высоко оценил итоги переговоров с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, которые вывели межгосударственное сотрудничество на уровень стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил спикера и весь монгольский народ с успешным проведением парламентских выборов в июне этого года. Президент высказал уверенность в том, что новый состав хурала внесет весомый вклад в развитие демократических процессов и будет способствовать повышению авторитета Монголии на международной арене.

Глава нашего государства назвал диалог законодательных органов важной платформой для продвижения казахско-монгольских отношений и отметил большую роль депутатских групп дружбы в укреплении межпарламентских связей.

Президент рассказал собеседнику о политических и экономических преобразованиях в Казахстане, подчеркнув, что принимаемые масштабные политические меры призваны способствовать утверждению принципов справедливости и верховенства закона.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особое место культурно-гуманитарного сотрудничества во взаимоотношениях двух стран, а также поблагодарил монгольскую сторону за поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Видные представители буддистских храмов Монголии регулярно участвуют в работе форума.

Как сообщил глава государства, в следующем году Казахстан проведет VIII Съезд, который будет посвящен теме «Диалог религий: синергия во имя будущего». По его словам, Казахстан и Монголия, выступающие за мир и стабильность, могут объединить усилия для решения фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством.

Председатель Великого государственного хурала Монголии выразил признательность президенту Казахстана за всемерную поддержку развития контактов между законодательными органами. Дашзэгвийн Амарбаясгалан подтвердил готовность работать над дальнейшим укреплением межпарламентского взаимодействия и расширением договорно-правовой базы двусторонних отношений.